Conte: escludo nuovo lockdown totale - Video

Lo ha annunciato il primo ministro italiano in un punto stampa a Taranto. In precedenza oggi Conte ha detto che entro questa sera potrebbe già esserci il Dpcm con le nuove misure contro il Covid-19.

"Escluderei un nuovo lockdown generalizzato e lo diciamo a ragion veduta perché abbiamo lavorato proprio per prevenirlo", ha detto oggi, il 12 ottobre, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Nel frattempo abbiamo rafforzato le strutture ospedaliere, la risposta e il sistema sanitario, siamo molto avanti, facciamo un numero di test impressionante <...> potremmo ridurre anche la quarantena, da 14 giorni iniziali, abbiamo anche la possibilità di introdurre i nuovi test, ancora più rapidi... Abbiamo adottato tutte le misure necessarie", ha spiegato il Presidente del Consiglio.

Ha aggiunto che "se proprio questa curva dovesse continuare a risalire, prevedo qualche lockdown circoscritto" ma lo esclude "su tutto il territorio o su ampi aree".

Alla fine Conte ha detto che sta tornando oggi a Roma perché "ci aspetta un incontro con le Regioni, vorremo varare stasera il decreto".

Il nuovo Dpcm prevede una serie di misure restrittive per evitare che la situazione precipiti. Non sarà un lockdown ma una restrizione di alcune attività, tra cui le partite di calcetto tra amici che non si potranno più disputare.