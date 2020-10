Ranieri Guerra, verosimile vaccino entro fine anno

Dosi di vaccino disponibili entro fine anno? Secondo Ranieri Guerra dell'OMS è plausibile, tutte le procedure sono state accelerate per arrivare a un risultato sicuro il prima possibile.

Verosimile secongo Ranieri Guerra, vice direttore dell’OMS, avere dosi di vaccino disponibili entro la fine dell’anno come prospettato ieri dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Lo ha detto intervenendo a Radio Capital.

“Credo che sia verosimile (che avremo delle dosi di vaccino, ndr) perché c’è uno dei vaccini che ha concluso la fase sperimentale” ed è un candidato vaccino che dimostra di essere “innocuo e anche efficace”, ha detto Ranieri Guerra.

Questo vaccino è stato inviato 10 giorni fa al Regolatore del farmaco aggiunge e “immagino che la procedura avverrà in modo molto rapido” afferma.

Per quanto riguarda la produzione delle dosi aggiunge: “se l’autorizzazione sarà concessa, poi sarà esclusivamente un problema industriale, di diffusione commerciale”.

Gli stabilimenti già pronti a produrre

Le scorse settimane il ministro della Salute Roberto Speranza aveva inaugurato la linea produttiva di uno stabilimento di Anagni che si appresta a produrre le dosi di vaccino contro il nuovo coronavirus.

Anagni è stata infatti scelta da Sanofi e da AstraZeneca per produrre i rispettivi vaccini.

Nel solo stabilimento Sanofi di Anagni verranno prodotte almeno 300 dosi del vaccino Sanofi-Gsk. Un secondo stabilimento è stato scelto da AstraZeneca per produrre il vaccino realizzato in collaborazione con l’Università di Oxford e al quale l’Italia guarda con interesse per accordi già presi a livello ministeriale.