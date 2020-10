Conte, entro questa sera cercheremo di approvare il Dpcm

"Cercheremo di licenziare il Dpcm già stasera". Lo ha detto da Taranto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte dove ha inaugurato il cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo e dove partecipa all'inaugurazione della Scuola di Medicina con il ministro dell'Università.

Il nuovo Dpcm prevede una serie di misure restrittive per evitare che la situazione precipiti. Non sarà un lockdown ma una restrizione di alcune attività, tra cui le partite di calcetto tra amici che non si potranno più disputare.

Stretta ulteriore sulla cosiddetta movida serale delle grandi città, con chiusura anticipata di bar e ristoranti alla mezzanotte.

In aggiunta alla chiusura anticipata, le persone non potranno sostare davanti ai locali già dalle ore 21.

Per quanto riguarda lo smart working, il Dpcm dovrebbe prevedere un ulteriore incentivo al ricorso a tale modalità di lavoro.