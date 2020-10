Vaccino influenza, Speranza: incrementati del 70% gli acquisti delle regioni

Secondo quanto dichiarato dal ministro della Salute Roberto Speranza quest'anno è stato acquistato il 70% dei vaccini antinfluenzali in più. Lo comunica Tgcom24.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato che quest'anno le regioni hanno acquistato il 70% dei vaccini antinfluenzali in più, aggiungendo che "la campagna antinfluenzale sta partendo in anticipo in tutte le Regioni".

Inoltre ha invitato la popolazione alla somministrazione del vaccino antinfluenzale per "per la potenziale sovrapposizione con i sintomi" del coronavirus.

Il coronavirus in Italia

Attualmente in Italia ci sono 79.075 casi positivi nel paese con un incremento delle ultime 24 ore di 4.246 casi (dall'inizio della pandemia ci sono stati 354.950 casi). Fino a ora sono morte 36.166 persone con un incremento di 26 decessi nell'ultima giornata. Il totale dei guariti dall'inizio della pandemia è di 239.709, mentre nelle ultime 24 ore sono 1.184 le persone dimesse dagli ospedali, riporta il sito del ministero della Salute.

La regione più colpita dalla pandemia resta la Lombardia con 113.024 casi totali. Seguono Piemonte ed Emilia Romagna con 38.503 e 37.681 casi attivi rispettivamente.

Il coronavirus nel mondo

Secondo la John Hopkins University in totale nel mondo si sono registrati 37.481.821 casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia. Di questi 1.076.818 sono deceduti, mentre 26.087.867 si sono ripresi. Attualmente il paese più colpito sono gli Stati Uniti con 7.762.809 casi totali. Seguono India, Brasile, Russia e Colombia.