Angelo Borrelli lancia la campagna 'Io non rischio'. E i social si dividono

Il capo della Protezione Civile inaugura la campagna 'Io non rischio'. Allora su Twitter l'hashtag #iononrischio2020 viene rivisitato dagli utenti come invito o provocazione in merito alle misure anti-Covid.

Angelo Borrelli ha inaugurato la settimana annuale della Protezione Civile, lanciata dalla campagna 'Io non rischio'.

Il nome della campagna è un invito in senso lato, che riguarda il rapporto tra i cittadini e il territorio da diversi punti di vista.

​Quello al coronavirus è un riferimento tra i tanti ma, in un periodo in cui si alzano i contagi, si attende con ansia il nuovo dpcm e si tengono manifestazioni negazioniste, l'hashtag della campagna #iononrischio2020 su Twitter viene declinato in modo monotematico.

C'è chi appunto se ne serve per stigmatizzare la manifestazione No Mask.

È dura pensare che abbiamoin questi giorni una campagna di protezione civile che si chiama #iononrischio2020 , nel momento in cui c'è gente in piazza contro le mascherine.



A volte il mio lavoro è frustrante. 🙁 — Carlotta Rodriquez, PhD (@CME_Rodriquez) October 10, 2020

​Altri lo chiamano in causa per lodare una 'virtù' italiana che ci ha fatto prendere la situazione più con le molle rispetto agli altri paesi.

Voci di #lockdown in Gran Bretagna 🇬🇧.

Dovevano farlo prima. Lo stesso per Francia e Spagna.

Noi, calma e gesso che siamo più fifoni e se ne viene fuori. 💪🏻#COVID__19 #coronavirus #iononrischio2020 #COVID19 — Marco Bellabarba (@MBellabarba) October 11, 2020

​Alcuni la prendono con ironia, sottolineando come l'impedimento di alcune manifestazioni all'aperto ridurrà - se non i contagi - le scuse per tradimenti di coppia.

​Immancabile il solito riferimento alla dittatura instaurata con la connivenza di un popolo dormiente.

​L'hashtag viene usato anche dal Consigliere della Regione Lombardia Gianmarco Senna, leghista, che reputa la gestione dell'emergenza sanitaria un modo per affossare l'Italia.