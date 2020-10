Bollettino di oggi: 239.709 guariti (+1.184), 36.166 deceduti (+26), 79.075 casi attuali (+4.246)

Il numero dei casi totali sale a 354.950, superando il livello psicologico di 350mila.

Ad oggi il numero complessivo di persone che hanno sconfitto il coronavirus è di 239.709, con un incremento giornaliero di guariti pari a 1.184, dato superiore di oltre 200 rispetto a quanto rilevato ieri.

Nell'ultimo giorno 26 persone sono decedute per Covid, 3 in meno di ieri. Le morti per coronavirus dall'inizio dell'epidemia salgono così a 36.166.

Al momento nel Paese ci sono 79.075 persone che hanno nell'organismo il coronavirus, 4.246 in più rispetto a ieri. Di queste 4.939, pari al 6,2% del totale dei positivi al coronavirus, si trovano in ospedale così ripartiti: 4.519 con sintomi, 183 in più di ieri, e 420 in terapia intensiva, 30 in più nell'ultimo giorno. Gli asintomatici o le persone che accusano sintomi lievi che si curano a casa in autoisolamento fiduciario sono invece 74.136, pari al 93,8% del totale dei casi aperti di Covid.

SEGUE