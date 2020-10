Viminale, indossare mascherina anche durante attività motoria all'aperto

In merito alle disposizioni previste dal nuovo Dpcm sull’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, il Ministero dell’Interno con una nota pubblicata domenica 11 ottobre ha precisato che per quanto l’uso della mascherina, “tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione.”

Quindi chi fa attività sportiva correndo, in bicicletta. Chi si fa una passeggiata, anche se si tratta di attività motoria, dovrà indossare la mascherina onde evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste per chi non indossa la mascherina.

Militari di ‘Strade Sicure’

Il contingente aggiuntivo di ‘Strade Sicure’ che si compone di 753 militari aggiuntivi, potrà essere impiegato per i compiti di controllo volti al contenimento della diffusione della covid-19 fino al 31 dicembre 2020.

Lo comunica il Viminale.

Attività di ballo

“La circolare, infine, richiama l'attenzione su possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all'aperto e al chiuso, previste dall'ordinanza del ministero della Salute, evidenziando sul punto che l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch'essa interdetta e passibile di sanzioni.”

Niente balli, quindi, non solo nelle discoteche, ma anche in qualsiasi altro locale.