Manifestazione dei no mask a Roma, la polizia ne multa 90

La polizia ha identificato e multato 90 persone che non indossavano la mascherina durante le due manifestazioni organizzate a Roma da negazionisti, no mask, gilet arancioni, Forza Nuova.

Ieri a Roma è andata di scena la manifestazione dei no mask, meglio conosciuti come i negazionisti della pandemia che nel mondo ha fatto oltre un milione di morti. La polizia ha identificato 90 persone che non indossavano la mascherina, saranno tutti multati.

Alla Bocca della Verità, a manifestare contro la “dittatura sanitaria” c’era anche Forza Nuova con i gilet arancioni.

A piazza San Giovanni, dove il cronista di Fanpage.it è stato pesantemente insultato e invitato ad andarsene, si è svolta ‘La marcia della liberazione”.

Una marcia statica come imposto dal capo della polizia Gabrielli e con tanto di invito dal palco ad indossare la mascherina, pena lo scioglimento della manifestazione.

Molti comunque senza la mascherina che non hanno ovviamente ascoltato l’invito dovuto a mettersi la mascherina durante una manifestazione palesemente contraria alle misure di contenimento delle libertà individuali per preservare la salute pubblica come prevede la Costituzione italiana.

Ieri sui social si è scatenato il popolo di Twitter con commenti ironici molto divertenti e che fanno riflettere.