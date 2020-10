Nuovo boom di sbarchi a Lampedusa: più di 650. E sull'isola la scuola chiude per Covid

Più di 650 migranti sono sbarcati a Lampedusa tra la giornata di sabato e la notte di domenica. Polemiche da Lega e Fdi, ma il Vimilale rassicura sul numero di positivi al Covid nei centri di accoglienza. Intanto la scuola elementare dell'isola chiude i battenti per la positività al virus di due maestre e quattro alunni.

Gli sbarchi si sono susseguiti per tutta la notte. I migranti, quasi tutti tunisini, sono arrivati su diversi barchini, accompagnati dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza al molo Favarolo e al molo commerciale. Più di dieci imbarcazioni che, fino all’alba, hanno raggiunto, una dopo l’altra, l’isola delle Pelagie.

In tutto, secondo TgCom24, sarebbero sbarcate 652 persone. E c’è già chi parla di un nuovo record di arrivi. Di sicuro l’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono stati trasportati tutti i migranti arrivati nelle ultime ore, è di nuovo al limite. È qui che nelle prossime ore verranno eseguiti i tamponi ai nuovi arrivati prima di trasferirli sulle navi quarantena: la Snav Adriatico, che si trova già davanti alle coste di Lampedusa e l’Azzurra, che arriverà nella giornata di oggi.

Le prime imbarcazioni, dopo giorni di maltempo, sono iniziate ad arrivare nella giornata di sabato. L’esodo è andato avanti per tutta la notte, fino alla mattinata di domenica. In un video pubblicato su Facebook dal leader della Lega, Matteo Salvini, si vede un barchino con a bordo una trentina di persone agganciato al molo e altre piccole barche, almeno due, che entrano in porto.

‼️ NOTTE DA INCUBO A LAMPEDUSA. DOPO LA CANCELLAZIONE DEI #DECRETISICUREZZA, ARRIVI CONTINUI: QUASI 800 IN UN GIORNO! pic.twitter.com/SlO0wll89l — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 11, 2020

​“Notte da incubo a Lampedusa, dopo la cancellazione dei decreti sicurezza arrivi continui: quasi 800 in un giorno”, è il commento del leghista, che già ieri, in un altro post aveva denunciato la ripresa degli sbarchi. L’isola è “sotto assedio”, attaccava ieri Salvini.

“Circa 450 immigrati clandestini arrivati, quasi tutti in fuga dalla famosa ‘guerra di Tunisia’ – ha scritto sul social network - lo smantellamento dei miei decreti sicurezza ha diffuso ancor più il messaggio forte e chiaro di Conte, Pd e 5 Stelle: avanti, c’è posto!”.

Polemiche anche da Fratelli d’Italia, con Carlo Fidanza, capodelegazione del partito al parlamento europeo, che, invocando il blocco navale, denuncia: “Il business dell’immigrazione caro alla sinistra va fermato, perché oltre che un pericolo per la sicurezza ora si sta trasformando in un vero e proprio pericolo sanitario”.

Ecco che arrivano nuovi #clandestini, solo stanotte sono arrivati 433 immigrati a #Lampedusa. Il business dell’immigrazione caro alla sinistra va fermato, perché oltre che un pericolo per la sicurezza ora si sta trasformando in un vero e propio pericolo sanitario. #BLOCCONAVALE pic.twitter.com/w0ZsvWXD4F — Carlo Fidanza ن (@FidanzaCarlo) October 11, 2020

Secondo il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il rischio non ci sarebbe. Nei centri di prima accoglienza, ha detto, citata da La Repubblica, “i casi positivi sono pari al 2,17 per cento” a fronte di 56mila persone presenti. Numeri, questi, che non preoccupano il Viminale.

Intanto, però, secondo quanto riferisce il quotidiano locale, Agrigento Notizie, la scuola elementare dell’isola oggi è stata chiusa dopo che due maestre e quattro alunni sono risultati positivi al virus.