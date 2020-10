Appello di Costa a presidente provincia di Trento: libera gli orsi per favore

Nuovo appello per la liberazione degli orsi ingabbiati a Casteller da una ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento che ne ha ordinata la detenzione a vita.

“Mi affido anche all’Oipa affinché facciate, con garbo istituzionale, ma con la vostra passione e determinazione, tutto ciò che è possibile, ragionevole e istituzionale per portare avanti questa battaglia di civiltà”, sono le parole del ministro dell’Ambiente Sergio Costa pronunciate in un video indirizzato all’Oipa di Trento che ha organizzato un video meeting.

L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) si occupa da mesi di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla detenzione degli orsi in trentino.

Il ministro Costa si aggiunge quindi a quanti chiedono a Maurizio Fugatti, presidente delle provincia autonoma di Trento di liberare gli orsi perché “possono essere monitorati tramite radiocollare e anche dal corpo forestale provinciale, in modo tale da non rappresentare un rischio e pericolo come è stato affermato, non da me.”

Gli orsi in detenzione

In detenzione ci sono gli orsi M49 ed M57, oltre a DJ3 che è detenuta in cattività da 9 anni. Quest’ultima è figlia dell’orsa Daniza che fu uccisa da una eccessiva dose di anestetico sparatole durante le operazioni di cattura nel 2014.

“Evitiamo le sedi giurisdizionali e penali, facciamo prevalere il buon senso. La prego di questo – aggiunge il ministro Costa. Mi affido anche all’Oipa affinché facciate, con garbo istituzionale, ma con la vostra passione e determinazione, tutto ciò che è possibile, ragionevole e istituzionale per portare avanti questa battaglia di civiltà”, ha concluso il ministro dell’Ambiente.