Bollettino di oggi: 238.525 guariti (+976), 36.140 deceduti (+29), 74.829 casi attuali (+4.719)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 349.494.

Nell'ultimo giorno il coronavirus è scomparso dall'organismo di 976 persone, mentre ieri i guariti erano stati 1.186. Il bilancio complessivo delle guarigioni dal Covid sale così a 238.525.

Sono stati 29 i decessi per coronavirus nell'ultimo giorno, 1 in più rispetto a quanto registrato ieri. Le morti per Covid in Italia raggiungono così quota 36.140.

Al momento nel Paese 74.829 persone sono positive al coronavirus, 4.719 in più nelle ultime ventiquattro ore. Di queste oltre 70mila, 70.103 per la precisione pari al 93,7% del totale degli infettati, sono asintomatiche o in presenza di sintomi lievi e si curano a casa in autoisolamento fiduciario. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.336, 250 in più di ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 390 pazienti, 3 in più rispetto a quanto rilevato ieri.

Dei 5.724 nuovi casi rilevati oggi, che aggiornano il record di ieri del post lockdown, 1.140 arrivano dalla Lombardia, la regione che ha fatto più tamponi di tutti con 22.910, seguita dalla Campania con 664 (9.031 tamponi), dal Veneto con 561 (14.996 tamponi), dalla Toscana con 548 (11.237 tamponi), dal Piemonte con 499 (8.588 tamponi), dal Lazio con 384 (14.358 tamponi), dall'Emilia-Romagna con 383 (13.779 tamponi), dalla Sicilia con 285 (7.741 tamponi), dalla Liguria con 213 (4.033 tamponi), dalla Puglia con 184 (5.189 tamponi), dal Trentino Alto-Adige con 142 (4.211 tamponi), dall'Umbria con 132 (2.173 tamponi), dal Friuli Venezia-Giulia con 126 (4.269 tamponi) e dalla Sardegna con 124 (1.619 tamponi).

Nelle restanti 6 regioni - Valle d'Aosta, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria - i nuovi contagi dell'ultimo giorno sono stati inferiori a cento.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 133.084 tamponi, nuovo record che supera il massimo di test registrato ieri pari a 129.471.