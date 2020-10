Negazionisti e No Mask in piazza a Roma, social sbizzarriti e irriverenti con loro

Sono scesi in piazza per la seconda volta i negazionisti e i no mask, coloro i quali la mascherina non la vogliono portare e rivendicano anche libertà costituzionali. Ma i social esplodono di ironia.

I no-mask sono scesi oggi in piazza a Roma contro quella che considerano la “dittatura sanitaria” in atto in Italia e per manifestare il loro diritto di non indossare la mascherina e di essere liberi di gestire la propria vita come meglio credono.

Dalla Questura di Roma e anche dal Capo della Polizia di Stato Gabrielli hanno già ricevuto il preavviso, ma anche i social network come Twitter hanno “detto la loro”, o meglio lo hanno fatto gli utenti della piattaforma social.

Tra i commenti più graffianti spicca quello del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, il quale con un tweet “raffinato” ha scritto:

Astrali coincidenze del 10-10-2020

👉Giornata mondiale della salute mentale

👉Manifestazione #negazionisti a Roma#10ottobre #Covid_19 — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) October 10, 2020

​Un altro commento, che sembra celare il tentativo di tagliare gli pneumatici dell’auto dei negazionisti per impedirgli di recarsi alla manifestazione, recita:

⚠️⚠️⚠️

Se vi state recando alla manifestazione #NoMask a Roma ricordatevi di non farvi tracciare seguendo questo piccolo consiglio#10ottobre#negazionisti pic.twitter.com/R5YZsdpaK7 — Science Will Triumph (@giunbia) October 10, 2020

C’è poi chi invita a prendersi in affitto un’isola e di invitarci tutti i suoi amici negazionisti e no mask e di viverci fino al termine della pandemia. Una sorta di isolamento sociale volontario dei negazionisti, che è poi l’esatto opposto di ciò che propugnano.

#negazionisti ?



Non volete stare alle regole per la salute di tutti (compresa la vostra)?



Affittate un'isola dove poter fare quel che vi pare



Lontano da chi fa sacrifici per non infettarsi e non infettare.

Lontano dal buon senso e la convivenza civile



Andate... lontano — Franco Sala (@franco_sala) October 10, 2020

​E così nel dibattito intervengono anche alcuni temerari negazinisti che ai "covidioti", cioè a quelli che la mascherina la portano, suggeriscono:

Ho avuto un idea che accontenterà tutti, i #Covidioti si chiudano in casa per sei mesi e noi #negazionisti facciamo la vita normale di sempre, così noi moriamo tutti e voi vi salvate e avete risolto il problema 😌 — Ante.Pavelic 8️⃣8️⃣♐ (@AntePavelic8) October 9, 2020

Ed ancora non manca chi infierisce sull’intelligenza, anche se con una certa elegante ironia.

In piazza oggi con i #negazionisti del Covid anche Forza Nuova e movimenti di estrema destra.



Cioè quelli che rimpiangono la dittatura, scendono in piazza contro "la dittatura sanitaria".



Sempre stati svegli sti fascisti eh! — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) October 10, 2020

​Per concludere peschiamo un commento di un politico, ex Sottosegretario di stato ai trasporti, è Michele dell’Orco, il quale a proposito della manifestazione organizzata dai negazionisti lo scorso 5 settembre scriveva.