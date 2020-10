Di Maio su picco covid in Europa: serve il Recovery Fund

Per sconfiggere la pandemia e l'aumento dei contagi in Europa serve il Recovery Fund secondo il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. E ricorda le parole di ieri di Mattarella.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene sul record di casi di positività al nuovo coronavirus fatti registrare ieri nell’Unione Europea. Secondo il ministro pentastellato il Recovery Fund salverà l’Europa dal disastro.

“Quindi servono il prima possibile i 209 miliardi del recovery fund. Non c’è altro tempo da perdere.”

Come noto la procedura di presentazione dei piani nazionali è fissata per la primavera del 2021, ovvero quando si presume che il picco della pandemia sarà superato, e forse ci sarà anche un vaccino pronto. Solo allora la Commissione Europea valuterà i piani nazionali e avvierà le interlocuzioni con i singoli Stati richiedenti.

Nel frattempo nella maggioranza resta lo stallo sull’uso della linea di credito per l’emergenza covid offerta a interessi zero dal MES. Questo meccanismo è già pronto e in qualsiasi momento può erogare la somma richiesta dagli Stati aderenti, tra cui l’Italia, entro il massimale previsto.

Il Movimento 5 Stelle è però contrario al suo uso. Ieri Silvio Berlusconi aveva spronato il governo a utilizzarlo quanto prima per affrontare l’emergenza sanitaria in atto in Italia. I fondi, infatti, potranno essere usati per riaprire ospedali chiusi da decenni o ridotti nel tempo a servizi ambulatoriali.

L’aiuto dell’Europa

“Ovviamente per superare questa fase serve l’aiuto di tutti, in primis dell’Europa visto che siamo davanti a un problema che non riguarda solo l’Italia. Ieri il presidente Mattarella è stato molto chiaro, l’Ue deve superare qualsiasi tipo di rallentamento: serve tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie.”

Oltre Berlusconi anche Zingaretti e Renzi spingono perché si usi il MES, i soldi sono già pronti.