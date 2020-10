Bollettino di oggi: 237.549 guariti (+1.186), 36.111 deceduti (+28), 70.110 casi attuali (+4.158)

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 5.372 nuovi contagi a fronte di 129.471 tamponi effettuati, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Da notare che non si registravano così tanti nuovi casi giornalieri dal 29 marzo.

Il numero dei casi totali ha raggiunto così quota 343.770 dall'inizio dell'epidemia.

Nell'ultimo giorno 1.186 persone hanno debellato il coronavirus dal proprio organismo, dato in crescita rispetto ai 1.060 guariti di ieri. Complessivamente le guarigioni dal Covid sono arrivate a 237.549.

Oggi sono morte per coronavirus 28 persone, in crescita rispetto alle 22 vittime registrate ieri. Il bilancio complessivo dei decessi per Covid dall'inizio dell'epidemia raggiunge così quota 36.111.

Le persone attualmente positive al coronavirus in Italia superano quota 70mila, fermandosi a 70.110, ovvero 4.158 in più di ieri. Cresce il numero di pazienti ricoverati in ospedale per Covid: nelle terapie intensive si trovano 387 persone, 29 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi salgono a 4.086, 161 in più di ieri. I positivi asintomatici o con sintomi lievi che si curano in autoisolamento a casa sono 65.637, 3.968 in più di ieri, e rappresentano il 93,6% del totale dei casi di Covid.

Dei 5.372 nuovi casi rilevati oggi, 983 arrivano dalla Lombardia, la regione che ha fatto più tamponi di tutti con 25.623, seguita dalla Campania con 769 (9.549 tamponi), dal Veneto con 595 (14.325 tamponi), dalla Toscana con 483 (14.439 tamponi), dal Piemonte con 401 (6.811 tamponi), dal Lazio con 387 (4.439 tamponi), dall'Emilia-Romagna con 276 (10.747 tamponi), dalla Puglia con 249 (4.596 tamponi), dalla Sicilia con 233 (7.151 tamponi), dalla Liguria con 196 (3.457 tamponi), dall'Umbria con 151 (2.645 tamponi), dal Friuli Venezia-Giulia con 146 (4.307 tamponi), dalla Sardegna con 134 (2.555 tamponi), dal Trentino Alto-Adige con 124 (3.531 tamponi) e dall'Abruzzo con 103 (2.787 tamponi).

Solo in cinque regioni i nuovi contagi sono stati inferiori a 100.

Nella nota integrativa del bollettino si rileva che "dei 42 nuovi positivi (2.157 tamponi) in Calabria, 3 sono migranti".

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 129.471 tamponi, nuovo record.