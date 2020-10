Ricciardi, sub-intensive Lazio e Campania quasi sature: e quando arriverà l’influenza?

Walter Ricciardi, l'esperto consigliere del ministro della Salute per l'emergenza sanitaria, è preoccupato della situazione in corso nel Lazio e in Campania.

Il professore Walter Ricciardi è preoccupato della situazione in Regione Lazio e in Regione Campania, in particolare dell’affollamento nella terapia sub-intesiva dove, dice, “ci sono pazienti infettivi che devono essere curati in un certo modo”.

E fa notare, che se “i posti si stanno già saturando adesso figuriamoci quando arriverà l’influenza”.

Il consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 ne ha parlato a Sky TG24 in diretta questa mattina.

Nessuna preoccupazione per un collasso, perché non è questa la situazione, ma l’ordinario di Igiene generale alla Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica di Roma parla di “una situazione di grandissima pressione” e avverte che “quando si abbasseranno le temperature e arriveranno i virus influenzali, ci saranno problemi perché dovremo stare all’interno e le famiglie si contageranno”.

I casi nella Regione Lazio

I dati diffusi ieri dalla Regione Lazio indicano che sono 359 i nuovi positivi a Sars-CoV-2, su oltre 13 mila tamponi, di cui 144 a Roma.

Per quanto riguarda i decessi sono 6, mentre i guariti sono 81.

“Il rapporto tra i positivi e i testati è al 2,7%”, scrive la Regione Lazio.

Nel Lazio sono stati istituiti vari drive-in per effettuare il tampone, ma sono “sotto pressione” fa sapere la Regione e per questo motivo ne arriveranno altri a breve, con ulteriori 4 attivati già ieri.

La situazione in Campania

I tamponi effettuati sono stati 9.925, di cui 757 i positivi e 149 i guariti, ed un solo deceduto.

In totale la Campania ha effettuato 654.892 tamponi e i positivi risultanti sono stati 16.464 con 470 morti da inizio pandemia.

Intanto ieri il presidente della Regione Vincenzo De Luca è tornato a Roma per parlare con il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario Domenico Arcuri.

I tre hanno fatto il punto sulla situazione in Campania “ e predisporre tutte le iniziative necessarie in questa fase”, si apprende dal comunicato stampa.