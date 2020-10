Parlamento europeo: Sassoli in autoisolamento dopo contatto con positivo

In seguito ad un contatto avuto con un membro dello staff, risultato positivo al Covid 19, il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si è poso in autoisolamento per effettuare i dovuti controlli.

Lo stesso David Sassoli ha comunicato la notizia tramite il proprio profilo Twitter nel giorno in cui si chiude la sessione plenaria dell’Assemblea a Bruxelles, affermando che non ha sintomi e che come da protocollo starà in autoisolamento per effettuare ulteriori controlli.

"Recentemente sono stato in contatto con un membro del mio staff risultato oggi positivo al Covid-19. Sto bene e non ho sintomi. Conformemente alle regole mi metto in autoisolamento per i giorni necessari ad effettuare i necessari controlli", ha scritto il Presidente del Parlamento europeo. Ieri lo stesso Sassoli era risultato negativo al tampone.

Recentemente sono stato in contatto con un membro del mio staff risultato oggi positivo al COVID-19. Sto bene e non ho sintomi. Conformemente alle regole, mi metto in autoisolamento per i giorni necessari ad effettuare i necessari controlli. — David Sassoli (@EP_President) October 8, 2020

​A fine settembre il Presidente Sassoli aveva annunciato lo spostamento della prossima sessione dalla sede dell’organizzazione di Strasburgo a Bruxelles per via della rapida diffusione del coronavirus in Francia.