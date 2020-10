Altroconsumo: indagine su costo per tamponi e test sierologici

Per chi non rientra nel contact tracing e decidono di fare volontariamente il tampone il costo medio è di 94 euro, lo riferisce un'indagine Altroconsumo tra 154 strutture private in sei regioni.

Negli ultimi giorni, dopo l'aumento dei casi di contagio da Covid in Italia, cresce il numero dei cittadini che decidono di effettuare il tampone volontariamente ed a pagamento.

Ma quanto costa fare un tampone fuori dal Servizio Sanitario Nazionale?

Altroconsumo ha effettuato un'indagine per individuare il costo di questi test in sei regioni italiane, il costo medio per un tampone in ambulatorio privato è di 94 euro.

Come si legge nel rapporto di Altroconsumo, l'organizzazione ha contattato 154 laboratori privati in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto chiedendo la possibilità di fare un tampone molecolare classico perché venuti a contatto con un caso sospetto di coronavirus.

Per completare il quadro l'organizzazione ha anche chiesto informazioni sul test sierologico, verificando per ogni struttura quali fossero i criteri di accesso, i tempi d’attesa per avere l’appuntamento e ottenere il risultato delle analisi e i costi.

​Costi elevati ma risultati in tempi brevi

I laboratori che fanno tamponi sono meno numerosi di quelli che propongono i test sierologici, ma nel complesso, l’accesso a questo test è piuttosto semplice e veloce. Molti laboratori prevedono la possibilità di prendere appuntamento online, con tempi di attesa in media di soli tre giorni.

"Secondo i nostri calcoli non si spendono mai meno di 65 euro, con una media di 94 euro. I prezzi dei test sierologici, invece, rimangono invariati rispetto alla nostra inchiesta di giugno 2020: in media il costo di questi test è di 48 euro ed è più basso se si tratta di un test rapido qualitativo, mentre si alza se l’analisi quantifica anche la presenza dei due anticorpi coinvolti nella risposta immunitaria al Covid (IgG e IgM)" si legge nel rapporto di Altroconsumo.

Riguardo le modalità di accesso a test e tamponi quasi quattro volte su dieci viene richiesta la prescrizione del medico, ma la situazione varia molto a seconda della Regione. In Campania e Lazio al momento dell'indagine (prima metà di settembre) non era possibile effettuare privatamente il tampone per Sars Cov2.

Costo dei test nelle sei Regioni

Campania : nessun dato per il tampone, costi test sierologico da 25 a 60 euro,

: nessun dato per il tampone, costi test sierologico da 25 a 60 euro, Emilia Romagna : costi tampone da 75 a 160, costo test sierologico da 25 a 87 euro,

: costi tampone da 75 a 160, costo test sierologico da 25 a 87 euro, Lazio : nessun dato per il tampone, costo test sierologico da 20 a 92 euro,

: nessun dato per il tampone, costo test sierologico da 20 a 92 euro, Lombardia : costo tampone da 70 a 125 euro, costo test sierologico da 30 a 70 euro,

: costo tampone da 70 a 125 euro, costo test sierologico da 30 a 70 euro, Piemonte : costo tampone da 75 a 152 euro, costo test sierologico da 28 a 73 euro,

: costo tampone da 75 a 152 euro, costo test sierologico da 28 a 73 euro, Veneto: costo tampone da 65 a 102 euro, costo test sierologico da 28 a 60 euro.

