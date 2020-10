Tragedia sfiorata a Roma, crolla il ponte di una pista ciclabile

Un ponte della ciclopedonale in zona Eur è crollato dopo essere stato urtato da il braccio di un camion a gru. Non si registrano vittime.

Traffico chiuso sulla Laurentina a Roma, all'altezza dello svincolo per Fiumicino, a causa del crollo di una sopraelevata destinata al passaggio di pedoni e biciclette. Durante alcune manovre il braccio di un camion gru ha urtato la struttura che non ha retto l'impatto ed ha ceduto, spezzandosi in due tronconi.

Fortunatamente al momento dell'incidente, nessuno passava per il ponte ciclopedonale e dunque non si registrano feriti.

Tragedia sfiorata a Roma Eur: crolla il ponte ciclopedonale di via Laurentina dopo l'urto con un'autogru. Per fortuna non ci sono vittime e feriti @alanewsitaly @virginiaraggi #roma #ponte #eur pic.twitter.com/qOSgznxt4t — Andrea Corti (@cortionline) October 8, 2020

Sul luogo sono intervenuti i militari che hanno provveduto a transennare la strada impedendo il transito alle automobili. Chiusa al transito anche la pista ciclabile. Accorsi anche i pompieri per un sopralluogo, al fine di procedere alla rimozione delle macerie.