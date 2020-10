Coronavirus, chiuso un piano del Mise: un dipendente positivo

In seguito alla positività di un dipendente è stata disposta la chiusura del terzo piano del Ministero dello Sviluppo Economico, sito in via Molise a Roma.

Il piano sgomberato, come riferisce quest'oggi il portale Adnkronos, è il piano dove risiede la segreteria del sottosegretario Alessia Morani.

Nelle prossime ore i locali del Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbero quindi essere sottoposti alla procedura di sanificazione.

Il Covid-19 in Italia

Secondo l'ultimo bollettino, diffuso nella serata di ieri, il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia ha raggiunto i 333.940, dato comprensivo di contagiati, guariti e vittime, con un'aumento su base giornaliera di 3.677 unità.