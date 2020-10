Sparatoria fuori da pizzeria nel torinese: 2 persone gambizzate

Due persone sono rimaste ferite dopo essere stati colpite da alcuni colpi di arma da fuoco, esplosi ieri sera fuori da una pizzeria di via Buffa, a Castellammonte nel torinese.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con la Croce Bianca del canavese e la Croce Rossa di Castellammonte che hanno trasportato in ospedale le vittime, due fratelli di Feletto, che non sembrano in questo momento essere in pericolo di vita.

Nelle scorse ore è apparso sul web un video, che rende conto della situazione al di fuori del locale di Castellammonte nei minuti successivi alla sparatoria.

Nel corso della notte i carabinieri hanno fermato un uomo, sospettato di essere l'autore di questo duplice tentato omicidio.

Gli inquirenti cercheranno ora di chiarire la dinamica dell'incidente, anche se tutto farebbe propendere per un tentativo di avvertimento, dal momento che entrambe le vittime sono state colpite agli arti inferiori.