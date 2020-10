Italia-Marocco, incontro tra Di Maio e l'omologo Nasser Bourita

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri del Regno del Marocco, Nasser Bourita.

I due Ministri hanno discusso di temi regionali, in particolare Libia e il dialogo inter-libico di Bouznika, e di cooperazione internazionale. Sul piano bilaterale, i due Ministri hanno passato in rassegna le principali aree di collaborazione e si sono soffermati in particolare sui rapporti economico-commerciali.

