Mattarella conferisce la medaglia d'oro al valor civile a Willy Monteiro

Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, su proposta del ministro dell'Interno, il decreto per il conferimento della medaglia al valor civile alla memoria del 21enne Willy Monteiro Duarte.

La medaglia è stata conferita anche a Don Roberto Malgesini, il 'prete di strada' ucciso a Como.

"Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un’accesa discussione. Mentre si prodigava in questa sua meritoria azione di alto valore civico, veniva colpito da alcuni soggetti sopraggiunti che cominciavano ad infierire ripetutamente nei suoi confronti con inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche quando cadeva a terra privo di sensi, fino a fargli perdere tragicamente la vita. Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all’estremo sacrificio" si legge nel decreto di conferimento pubblicato sul sito del Quirinale.

​La medaglia al Valore civile premia atti di eccezionale coraggio che manifestano straordinaria virtù civica e ne segnala gli autori come degni di pubblico onore. Sono destinatari cittadini che abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge.

Il Presidente della Repubblica ha anche conferito la medaglia al merito civile alla memoria di Don Roberto Malgesini, ucciso a Como da un senzatetto da lui stesso accudito.

"Con generosa e instancabile abnegazione si è sempre prodigato, quale autentico interprete dei valori di solidarietà umana, nella cura degli ultimi e delle loro fragilità, offrendo amorevole accoglienza e incessante sostegno. Mentre era intento a portare gli aiuti quotidiani ai bisognosi, veniva brutalmente e proditoriamente colpito con numerosi fendenti, fino a perdere tragicamente la vita, da un uomo al quale aveva sempre dato piena assistenza e pieno sostentamento. Luminoso esempio di uno straordinario messaggio di fratellanza e di un eccezionale impegno cristiano al servizio della Chiesa e della società civile, spinti fino all’estremo sacrificio" cita il comunicato sul sito del Quirinale.

Willy Monteiro Duarte è stato picchiato a morte a Colleferro, nella notte tra il 5 e il 6 settembre, da quattro ragazzi tra i 22 ed i 26 anni. Marco e Gabriele Bianchi, fratelli, e Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono stati arrestati ed è stata aperta un'indagine. Nella modifica al decreto sicurezza che il governo sta approntando, dovrebbe rientrare anche un inasprimento delle pene per chi partecipa alle risse. La stretta è stata già ribattezzata "norma Willy".