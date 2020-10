Conte alla stampa: "Mascherine sempre" altrimenti multe fino a 100 euro

Il premier Conte alla stampa fuori da Palazzo Chigi: "Mascherine da indossare in ogni caso a meno che non ci si trovi in isolamento".

Il premier fa il punto della situazione dopo il balzo di nuovi contagi. Il governo vuole evitare nuove gravi restrizioni per le attività produttive e sociali e chiede ai cittadini di indossare sempre la mascherina.

"C'è una risalita della curva di contagio. Di qui la deliberazione di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio dell'anno prossimo" - esordisce il premier.

Conte loda il senso di responsabilità dimostrato dai cittadini negli scorsi mesi e ribadisce che è necessario l'impegno di tutti a sacrificarsi per tutelare la salute propria e degli altri.

Il governo conferisce maggiori libertà alle regioni di imporre misure restrittive, mentre vincola l'approvazione di misure di allentamento al benestare da parte del ministero della Salute.

"Le regioni potranno adottare misure più restrittive di quelle adottate a livello nazionale e potranno allentarle solo d'intesa col ministero della Salute".

Capitolo mascherine: "Da indossare sempre"

Il premier Conte si presenta in mascherina ai giornalisti e spiega che indossare i dispositivi di protezione è un punto chiave della strategia da adottare in questa fase per evitare un nuovo lockdown.

"La mascherina va sempre portata con sè ed indossata. Noi non possiamo più entrare nell'ottica che uno vede una strada non affollata e se la toglie. Dobbiamo essere rigorosi perchè vogliamo in tutti i modi evitare nuove misure restrittive alle attività produttive e sociali."

Le uniche eccezioni, spiega Conte, possono riguardare chi si trova in condizioni di "pieno isolamento", come per chi vive in campagna o in montagna.

Il premier raccomanda massima cautela anche all'interno delle case, soprattutto per tutelare le persone più anziane, invita a rispettare la distanza anche sotto le mura domestiche e soprattutto in caso di incontri con amici o parenti che non vivono sotto lo stesso tetto.

Tuttavia precisa che si tratta di una scelta personale di ognuno:

"Lo stato non può chiedere ai propri cittadini di tenere la mascherina nelle proprie case."

Il nuovo decreto legge entrerà in vigore questa sera e le nuove disposizioni saranno valide già da domani.

Covid 19, i dati di oggi in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 3786 i nuovi casi registrati e 31 i decessi per covid in Italia.