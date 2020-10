Maltempo al Nord, ritrovato un ottavo corpo in Liguria

Mentre proseguono i lavori di rimozione delle macerie e ripristino dei collegamenti nelle regioni colpite dal maltempo, in Liguria è stato rinvenuto un altro cadavere. E' l'ottavo e non è registrato da nessuna parte, dichiara il governatore Giovanni Toti.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle scorse ore sulla spiaggia Sanremo. E' l'ottavo corpo ritrovato in Liguria dopo l'ondata di maltempo che ha devastato le Alpi Marittime e che ha provocato morti e dispersi nella val Roja francese.

Salgono a cinque i cadaveri recuperati nelle acque di Sanremo, due a Ventimiglia (uno in mare e uno nel fiume Roja), uno - appartenente a una donna - a Santo Stefano al mare. Secondo le informazioni dei media due corpi sono stati ritrovati anche in Piemonte, a Limone Piemonte e nel Vercellese. Un altro uomo, vigile del fuoco 53enne è stato trovato senza vita in Valle d'Aosta. Il bilancio delle vittime sale così a 11.

"Ci sono varie ipotesi, di sicuro non sono persone provenienti dalle nostre regioni, non ci sono scomparsi né in Liguria né in Piemonte. Anche i francesi non ci confermano la possibilità che siano cadaveri di loro connazionali, quindi stiamo ancora analizzando il caso, quei morti non sono registrati da nessuna parte", ha detto Giovanni Toti intervenendo a Radio 1.

E' mistero sulla provenienza dei corpi. Secondo il governatore ligure Giovanni Toti, quei corpi non risulterebbero registrati da nessuna parte, né in Liguria né in Piemonte, e avanza l'ipotesi che possano arrivare da un cimitero francese travolto dalla furia delle acque.

Intanto in Liguria proseguono i lavori per il ripristino dei collegamenti dopo che le strade interne sono state travolte dal fango. L'unico comune al momento isolato risulta essere quello di Triora., si legge in una nota della regione, "si sta ragionando, insieme a provincia di Imperia e all'esercito quali interventi mettere in campo".

Toti ha chiesto lo stato di calamità per risarcire i Comuni per le somme d'urgenza.

Lo stato di calamità serve per risarcire i comuni per le somme urgenze. Servirebbe una reale semplificazione in questo Paese, che vada oltre quello che ho letto finora nel decreto semplificazioni.@radioanchio (ST) — Giovanni Toti (@GiovanniToti) October 6, 2020

​"Servirebbe una reale semplificazione in questo Paese, che vada oltre quello che ho letto finora nel decreto semplificazioni", ha dichiarato il governatore a Radio Anch'io.