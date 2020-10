"Sicuri Per La Tua Sicurezza", Fondazione Ania fornirà 35mila test sierologici ai Carabinieri

Attraverso la Fondazione Ania il settore assicurativo ha messo in atto un'iniziativa a favore dei Carabinieri che consisterà in una campagna di test sierologici nei confronti delle Forze dell'Arma.

La Fondazione ANIA metterà a disposizione 35mila test sierologici per i Carabinieri da effettuare su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa in questi giorni coinvolgerà i militari dell’Arma dell’Emilia Romagna, con gli screening che si svolgeranno al Comando Legione di Bologna dal 5 al 14 ottobre.

In contemporanea all’Emilia Romagna, l’iniziativa è in corso di svolgimento in Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto mentre sono stati già effettuati i test per i Carabinieri in Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Umbria.

La campagna di test sierologici destinati ai militari dell’Arma di tutta Italia è il focus dell'iniziativa "Sicuri Per La Tua Sicurezza" portata avanti dalla Fondazione ANIA. Si tratta di un aiuto diretto a chi è stato ed è ancora impegnato in prima linea nell’emergenza Covid-19, seguendo una collaborazione storica che va avanti da oltre un decennio.

"Vista la capillare distribuzione delle caserme dei Carabinieri sul territorio italiano, i militari dell’Arma sono tra i rappresentanti delle forze dell’ordine che entrano maggiormente a contatto con la popolazione. [...] Proprio per questo motivo, il settore assicurativo ha deciso di essere accanto ai Carabinieri con un’iniziativa di prevenzione che garantisce massima sicurezza per i militari e per la cittadinanza durante le operazioni di assistenza sul territorio" si legge nel comunicato della fondazione.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus molte imprese hanno ampliato le garanzie delle polizze per malattie inserendo indennità di ricovero anche in caso di autoisolamento, altre hanno esteso in maniera gratuita le coperture di interruzione attività determinate da pandemia e l’ANIA ha supportato, in sede legislativa, l’istituzione di un fondo di 2miliardi di euro a sostegno del ramo del credito commerciale a breve termine.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Salute dall'inizio della pandemia in Italia in totale sono stati registrati 327586 casi di Covid. Il numero degli attualmente positivi è di 58903, preoccupa particolarmente la situazione in Campania, dove si sono avuti 431 nuovi positivi in un giorno.