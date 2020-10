Nuova ordinanza anti movida in Campania: locali chiusi dalle 23 alle 6

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza nella mattinata di oggi con la quale vengono imposte ulteriori restrizioni ai cittadini della regione.

I locali pubblici come pub, bar e ristoranti rimarranno chiusi dalle 23 alle 6, ponendo un limite alla movida notturna.

"Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020 è fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato" si legge nel testo dell'ordinanza, pubblicato anche sulla pagina Facebook della Regione Campania.

"Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario" continua l'ordinanza.

E' inoltre confermato e prorogato fino al 20 ottobre in Campania l'obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto e durante l'intero arco della giornata a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni di specifici protocolli di settore come per le attività di ristorazione, bar e sport all'aperto.

Ieri il presidente della Regione Campania ha raggiunto Roma per incontrare il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il capo della Polizia Franco Gabrielli con l'obiettivo di fare il punto della situazione sulla Campania e concordare nuovi provvedimenti contro gli assembramenti.