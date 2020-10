Bollettino di oggi: 231.914 guariti (+697), 35.986 deceduti (+18), 57.429 casi attuali (+1.863)

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 2.578 nuovi contagi da coronavirus su 92.714 tamponi fatti. Lo rivela il bollettino del ministero della Salute.

Dall'inizio della pandemia in Italia in totale sono stati registrati 325.329 casi di Covid.

Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, oggi 697 persone sono guarite dal coronavirus, crescita inferiore rispetto ai 1.247 di ieri. Complessivamente le guarigioni salgono fino a 231.914.

Nelle ultime ventiquattro ore 18 sono state le vittime del Covid, in calo di 5 rispetto a ieri. I decessi dell'inizio dell'epidemia raggiungono 35.986.

Le persone positive al coronavirus oggi sono 57.429 nell'intero Paese, 1.863 in più rispetto a ieri. Di queste le persone ricoverate con sintomi sono 3.287, +82 rispetto a quanto registrato ieri, mentre i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 303, 6 in più di ieri.

Gli asintomatici o i positivi con sintomi lievi che si curano a casa in autoisolamento sono 53.839, pari al 93,7% del totale dei positivi.

Dei 2.578 nuovi contagi registrati oggi, 412 arrivano dalla Campania, 314 dalla Lombardia, 261 dal Veneto, 244 dal Lazio, 188 dalla Toscana, 179 dall'Emilia-Romagna, 173 dal Piemonte, 151 dalla Puglia, 121 dalla Liguria e 111 dalla Sardegna. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati inferiori a cento.

Nell'ultimo giorno sono tornati sotto 100mila i tamponi, dal momento che ne sono stati fatti 92.714, in calo rispetto ai 118.932 test eseguiti ieri.