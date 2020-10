Morta Lolita, cavalla di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini perde la sua cavalla per una colica, aveva 21 anni. Il suo dolore sui social: 'Com’é potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere…'

Elettra Lamborghini è sconvolta dal dolore, la sua amata cavalla con la quale ha condiviso gli ultimi 16 anni della sua vita è morta a seguito di una operazione.

“Com’é potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere…”, scrive Elettra su Facebook.

Lolita, la sua “principessa”, soffriva di coliche e per questo si è convinta a farla operare scrive la cantante. Ma l’operazione non è servita e la sua cavalla è morta comunque.

“...mi sento cosí male per averti fatta operare... non avrei mai voluto ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma che alternativa avevo?! Farti morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?!”

I ricordi più belli

“Tutti i ricordi più belli della mia adolescenza li ho con te... ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita...mi sento così vuota...pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita é imprevedibile”, scrive ancora la Lamborghini.

E confida che grazie a Lolita ha superato un momento difficile della sua vita.

“Ti amerò per sempre, mi manchi come l’aria e non vedo l’ora di rivederti un giorno...”