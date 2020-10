Dl Agosto approvato in Senato, 6 settimane di supersaldi e affitti brevi autorizzati

Il decreto legge Agosto è in Parlamento per la conversione in legge. Il Senato approva con emendamenti che ne estendono le "potenzialità", ma non a tutti piacciono.

Il decreto legge Agosto cosiddetto è ora in Parlamento per la conversione in legge. Contiene 25 miliardi di euro di stimolo all’economia italiana prostrata dalla pandemia. La scorsa notte il Senato ha approvato il testo che contiene alcune novità interessanti.

In particolare il testo prevede 6 settimane di supersaldi a favore dei commercianti che durante i mesi di chiusura non hanno potuto vendere la merce, che ora giace invenduta nei magazzini.

Sono autorizzate le vendite in liquidazione a partire da 60 giorni dal termine dello stato di emergenza e potranno durare al massimo 60 giorni. Anche la grande distribuzione vi potrà partecipare inviando una segnalazione al Comune dove la GDO è ubicata.

Da tenere in considerazione che lo stato di emergenza terminerà il 15 ottobre, ma il governo ha già annunciato l’estensione fino al 31 gennaio 2021.

Affitti brevi

Altro tema incluso nella legge riguarda gli affitti brevi fino a 4 appartamenti con obbligo di rendicontazione contabile e fiscale.

Confedilizia non è però d’accordo con la scelta del governo e teme che la mossa favorirà l’elusione e il sommerso perché gli affitti brevi non riguardano solo i turisti, ma anche lavoratori, studenti e non solo.

Anche Federalberghi si è espressa con contrarietà nei confronti della normativa perché va a danneggiare gli alberghi italiani.

Il ministro della Cultura Dario Franceschini difende l’emendamento e afferma che servirà a far tornare i B&B allo spirito originario, ovvero quello di ospitare persone “offrendo l’esperienza di vivere in una casa italiana”. L’obiettivo del ministro è di evitare lo spopolamento dei centri storici, con questa norma…

Mobilità

Chi farà montare sistemi di riqualificazione elettrica della propria auto riceverà un incentivo del 60% fino a un massimo di 3.500.

Questa una delle misure incorporate nel decreto legge Agosto in fase di conversione in legge in Parlamento.

L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale dei veicoli più inquinanti e allo stesso tempo stimolare economicamente nuovi settori emergenti.

Ambiente

Dal 2021 sarà possibile produrre in Italia bottiglie interamente riciclate. La normativa precedente prevedeva che il 50% della materia doveva invece essere vergine spiegano dal PD, ma ora la cosa viene considerata “insensata” se si considera che importiamo migliaia di bottiglie per bevande su Pet 100 riciclato, spiega il Partito Democratico.