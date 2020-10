Papa Francesco firma terza enciclica su tomba di San Francesco: ‘Fratelli Tutti’

Dal forte significato simbolico la scelta di papa Francesco di firmare l’enciclica ‘Fratelli Tutti’ sulla tomba di San Francesco di Assisi. Per tre motivi, il primo dovuto alla scelta del nome Francesco in onore del santo e del suo esempio di vita e poi perché il fraticello di Assisi era per la fraternità e l enciclica del Papa si rivolge proprio alla fraternità tra le genti, tutte. E non ultimo la scelta del giorno, la sera del 3 di ottobre è ufficialmente la data della morte del santo, anche se viene celebrata il quattro.

Una enciclica che papa Francesco ha scritto per ridare fiducia all’umanità ferita dalla pandemia e dagli egoismi prima e durante il covid-19. Una enciclica per ridare slancio alla fraternità tra i popoli e all’amicizia sociale.

La firma dell’enciclica Fratelli Tutti

“Adesso firmerò l’Enciclica che porta sull’altare monsignor Paolo Braida, che è l’incaricato delle traduzioni e anche dei discorsi del Papa, nella Prima Sezione. Lui sorveglia tutto e per questo ho voluto che lui fosse presente qui, oggi, e mi portasse l’Enciclica.” Ha detto Bergoglio al termine della santa messa celebrata nella cripta che custodisce il corpo di San Francesco d’Assisi.

Un messa svoltasi nel silenzio, senza omelia e priva di fedeli per scelta del Papa che ha così voluto scongiurare ogni possibilità di contagio creando assembramenti fuori e dentro la Basilica di Assisi.

Nella cripta vi erano quindi solo pochi partecipanti, tra cui il vescovo di Assisi, il custode della Basilica e pochissimi altri religiosi sparpagliati tra i banchi. Erano presenti anche due sacerdoti che hanno tradotto l’enciclica in altre lingue.

Video papa Francesco firma 'Fratelli Tutti'

Il video mostra il momento in cui papa Francesco ha firmato l'enciclica 'Fratelli Tutti' presso la tomba di San Francesco.