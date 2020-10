Pochi controlli anti-covid, Viminale risponde alle accuse di De Luca: in 7 mesi 31mln di controlli

Il Viminale risponde a Vincenzo De Luca sui controlli del territorio che lui considera carenti. 31 milioni di controlli dall'11 marzo rende noto il ministero dell'Interno in ottica prevenzione sanitaria.

Il Viminale risponde a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania che aveva rimproverato al ministero dell’Interno di non effettuare controlli adeguati sulla popolazione che non rispetta le misure di contrasto alla diffusione della pandemia.

Il Viminale è intervenuto poche ore dopo pubblicando i dati complessivi sui controlli effettuati sul territorio nazionale dall’11 marzo all’1 ottobre 2020.

I controlli ammontano a 31 milioni, di cui 24 milioni si riferiscono a persone e 7 milioni e mezzo a esercizi e attività commerciali.

Il ministero dell’Interno nel comunicato ha reso noto che le persone denunciate o sanzionate sono state 459.975 solo per divieti sugli spostamenti, mentre quelle denunciate per false attestazioni sono 5.684 sul totale e le persone denunciate per violazione della quarantena ad oggi sono 1.553.

2.662, poi, i locali e attività commerciali chiuse e 12.091 i titolari di attività denunciati o sanzionati.

Se ci si riferisce ai dati del mese di settembre, i controlli sulle persone sono stati 1.695.024, di cui 2.051 sanzionate e 112 denunciate per allontanamento dall’abitazione e violazione dell’obbligo di quarantena.

Interviene il sindacato della Polizia

Il sindacato Fsp della Polizia di Stato è intervenuto sulle parole di Vincenzo De Luca bollandolo come “provocatorio”, piuttosto dicono dal sindacato “pensi a chiedere più assunzioni di giovani nelle Forze dell’ordine”.

Per il sindacato di polizia De Luca cerca nelle forze dell’ordine “l’alibi a un sistema che fa acqua su tanti fronti e servizi”, scrivono come riportato dal Napoli Today.