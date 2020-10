Maltempo nel cuneese, dispersi, paesi isolati, fiumi esondati, come nel 1994 e 2016

La provincia di Cuneo è martoriata dall’acqua e in particolare lungo il confine con la Francia dove vi sono morti e dispersi anche tra i Sapeurs pompiers.

Limone Piemonte è isolato a causa dell’esondazione del Vermenagna, dove il sindaco ha disposto la chiusura delle strade e dei ponti per evitare eventi drammatici. Qui manca la corrente elettrica, alcune zone del paese sono allagate e il sindaco ha disposto l’evacuazione di alcuni palazzi. Qui sono caduti 500 millimetri di pioggia in 18 ore e la città è tornata con la memoria al 1988.

I Vigili del fuoco di Torino sono accorsi in supporto ai colleghi di Cuneo nelle varie località dove sono necessarie operazioni di rimozione, di ricerca e soccorso di persone.

#Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Garessio. Chiuso il valico del Col di Tenda a causa di una frana nel versante francese, potenziato il dispositivo di soccorso con 25 #vigilidelfuoco [#2ottobre 21:15] pic.twitter.com/8fOIhzEPuh — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 2, 2020

A preoccupare è anche la presenza di italiani oltre il confine e in particolare un camioncino di una organizzazione di volontariato, Emmaus Cuneo, a bordo vi erano tre persone che avevano superato il confine per andare a caricare del materiale. Dalle 16.15 di ieri sera non si hanno più notizie.

Il camioncino era diretto a Tenda ma a Vievola, come nel 2016, si sono verificate due frane che hanno bloccato delle persone sotto il tunnel di Tenda. Qui sono intervenuti i pompieri francesi e anche i Vigili del fuoco italiani che hanno salvato quattro pompieri francesi e un italiano rimasti bloccati da una frana. L’italiano, però, ha visto il fratello trascinato via dalla piena del fiume Vermenagna, e sono in corso ricerche in particolare sul versante francese.

#TempeteAlex // 850 pompiers dont 348 en renfort extérieur seront aujourd'hui mobilisés sur l'ensemble du département pour porter secours aux sinistrés maralpins victimes de la tempête Alex. Nos pensées vont vers les familles des disparus et à deux collègues sapeurs-pompiers. pic.twitter.com/usYUTFQIuT — Sapeurs-pompiers 06 (@sdis_06) October 3, 2020

Ora il colle di Tenda è isolato, l’Anas ha chiuso il traforo e i sindaci della zona hanno disposto la chiusura delle strade tra Limone e Vernante.

Anche a Vernante la situazione è critica, qui il sindaco ha fatto sfollare 35 persone in via precauzionale perché il fiume durante la notte si è ingrossato a una velocità allarmante.

🔴 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo nel cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali, operatori macchine movimento terra impegnati nelle zone più critiche. Nella foto, controllo auto bloccate nell'acqua all’imbocco della galleria del Tenda [#2ottobre 22:30] pic.twitter.com/MhNK4wkjep — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 2, 2020

Video situazione a Limone Piemonte

Maltempo Liguria

Non solo versante piemontese, ma anche la Liguria soffre a causa dell’ondata di maltempo che colpisce quasi del tutto la regione con allerta rossa.

Allerta meteo, la situazione

Ad essere interessato dall’allerta meteo è tutto il Nord Italia, con la Liguria e il Lario e le Prealpi occidentali, le Orobie bergamasche e la Valchiavenna in Lombardia che sono in allerta rossa. Anche il Piave pedemontano in Veneto è in allerta rossa

Allerta arancione, invece su gran parte del Nord-Ovest, e allerta gialla sul Nord-Est dell’Italia.