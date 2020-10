Bollettino di oggi: 229.970 guariti (+1.126), 35.941 deceduti (+23), 5393,6%casi attuali (+1.350)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia in Italia ha raggiunto quota 319.908.

Le persone che hanno debellato il coronavirus dal proprio organismo nell'ultimo giorno sono state 1.126, incremento in linea rispetto al dato di ieri (1.140). Il numero complessivo dei guariti dal Covid sale così a 229.970.

Oggi il coronavirus ha ucciso 23 persone, 1 decesso in meno rispetto a ieri. Le vittime del Covid dall'inizio dell'epidemia salgono così a 35.941.

Ad oggi le persone positive al coronavirus sono 53.997, ben 1.350 in più rispetto a ieri. Di queste 3.142, 45 in più di ieri, sono ricoverate in ospedale con sintomi, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 294, 3 in più di ieri. 50.561 contagiati, pari al 93,6% del totale, hanno un decorso asintomatico della malattia o sintomi lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento.

Dei 2.499 nuovi casi di contagio rilevati oggi, 392 arrivano dalla Campania, seguita dalla Lombardia con 307, dal Lazio con 264, dalla Toscana con 223, dal Piemonte con 219, dal Veneto con 191, dall'Emilia-Romagna con 163 e dalla Liguria e Sicilia con 140. Nelle altre regioni i casi sono risultati essere inferiori a cento, in aggiunta da nessuna parte ci sono stati zero contagi.

Nelle note integrative del bollettino si rileva:

in Calabria "dei 18 positivi di oggi uno è un migrante";

in Piemonte "dei 219 casi, 58 sono riallineamenti riferiti alla giornata di ieri".

Oggi sono stati eseguiti 120.301 tamponi, nuovo record che supera il precedente di ieri, quando i test fatti erano stati 118.236.