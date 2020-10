Conte su obbligo mascherina all’aperto in tutta Italia: confronto con Regioni e delibereremo

Giuseppe Conte da Bruxells afferma che sull'adozione della mascherina in pubblico in tutta Italia H24 si valuterà in un prossimo incontro con le Regioni. Proroga stato di emergenza necessario.

Alcune Regioni hanno adottato la misura della mascherina obbligatoria in pubblico 24 ore su 24 per le condizioni giudicate critiche in rapporto al numero tamponi effettuati/positivi.

Il premier Giuseppe Conte, che si trova a Bruxelles per il Consiglio Europeo, ha detto in conferenza stampa che “al momento non abbiamo deliberato nessuna misura in questa direzione”, tuttavia non esclude che si possa adottare il provvedimento in futuro su tutto il territorio nazionale.

“Siamo in costante aggiornamento con il ministro della Salute e gli esperti del Cts. Torneremo a confrontarci con le Regioni e delibereremo”, ha detto Conte.

Lo stato di emergenza sanitaria

Per quanto riguarda lo stato di emergenza, in vigore ufficialmente sino al prossimo 15 ottobre ma che il governo vorrebbe estendere fino al 31 dicembre, Conte dice che non è un lockdown. “Lo stato di emergenza ci consente di tenere una serie di poteri e facoltà necessari, tenere in piedi la macchina della Protezione civile, del Commissario straordinario Arcuri, dei soggetti attuatori, la struttura temporanea per i malati, reclutare la task force di personale medico”, dice il premier.

La proroga dello stato di emergenza sarà deliberato solo dopo un confronto con il Parlamento italiano fa sapere Conte.

La pandemia in Europa preoccupa

Nel Consiglio Europeo di oggi “abbiamo approfittato per un confronto articolato e per condividere le informazioni e, devo dirlo, le preoccupazioni”, ammette Conte durante la conferenza stampa da Bruxelles.

C’è consapevolezza dell’epidemia in corso dice Conte ai giornalisti “e del fatto che i numeri segnalano alcune criticità, più o meno diffuse”.

Conferenza stampa da Bruxelles - Video