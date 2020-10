Operazione Mare sicuro 2020, Guardia Costiera: 2.500 persone salvate e 750 natanti soccorsi

L’Operazione Mare sicuro della Guardia Costiera è giunta quest’anno alla 30° edizione e il comandate del corpo militare l’ammiraglio Giovanni Pettorino, ha voluto presentare i dati della missione 2020 durante la seconda giornata del Salone Nautico di Genova.

Ricordando il sottufficiale di seconda classe Aurelio Visalli, morto mentre salvava dalle onde del mare un giovane, presentato come un esempio che incarna quanto la Guardia Costiera fa tutti i giorni, l’ammiraglio Pettorino ha reso noto che durante Mare sicuro 2020 sono state salvate 2.566 persone in mare, e 754 sono state le unità da diporto soccorse in mare.

Durante l’operazione estiva sono state restituite alla collettività 227.317 mq di spiagge e specchi acquei, per essere fruite dai bagnanti.

In linea generale, secondo il rapporto presentato dalla Guardia Costiera, il numero di interventi è aumentato rispetto allo scorso anno, a dispetto di una pandemia che ha complicato l'accesso alla fruizione delle spiagge e del mare. Sono diminuiti però i decessi a 116, lo scorso anno sono stati 160.

Nel corso di una conferenza stampa, aperta dal Comandante Generale nel ricordo del collega Aurelio Visalli, la #GuardiaCostiera ha presentato al @SaloneNautico di #Genova l'attività operativa della stagione estiva 2020 https://t.co/xNN1N9JkYc pic.twitter.com/OaTV4kMVW7 — Guardia Costiera (@guardiacostiera) October 1, 2020

​Il Capo ufficio comunicazione, il capitato di Vascello Cosimo Nicastro, ha reso noto che nell’operazione Mare sicuro 2020 sono stati impegnati 3.000 uomini e donne del Corpo e 300 mezzi navali, oltre a 15 aerei. In totale 8mila i chilometri di costa controllati.

La Guardia Costiera si occupa anche del controllo dei grandi laghi italiani come il Lago di Garda e il Lago Maggiore, per tutelare l’ecosistema naturale di questi specchi d’acqua naturali e garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali e ricreative.