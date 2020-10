Tar Lazio annulla ordinanza Zingaretti su obbligo vaccino over65

Bocciata dal Tar del Lazio l'ordinanza di Zingaretti che obbligava i cittadini over65 a fare il vaccino antinfluenzale. Intanto è in vigore l'obbligo della mascherina all'aperto nella regione.

Il Tar del Lazio annulla l’ordinanza del presidente della Regione Lazio con cui ad aprile aveva introdotto l’obbligo di vaccinazione degli over65, pena la non ammissibilità di tale categoria di cittadini ad alcuni servizi sociali di cui hanno diritto.

Il Tar del Lazio non ha disconosciuto “la possibilità che le Regioni possano legiferare in settori riservati al legislatore statale” come ha previsto la Corte Costituzionale, ma ciò deve avvenire a patto che “vengano rispettati i ‘principi’ fissati dalla legge statale”.

Nel merito dell’obbligo del vaccino antinfluenzale agli over65, il Tar ha stabilito che “la soglia stabilita dal legislatore statale tra obbligo e raccomandazione del vaccino antinfluenzale, non potrebbe essere derogata dalle regioni neppure in melius ossia in senso più restrittivo”.

Si tocca, scrive il Tar, un tema complesso e articolato che riguarda la “libertà del singolo e la tutela della salute individuale e collettiva”.

Mascherine obbligatorie nel Lazio

Poco fa Nicola Zingaretti ha annunciato la firma dell’ordinanza con cui istituisce su tutto il territorio del Lazio l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualsiasi contesto.

“Di fronte all’aumento della curva dei contagi dobbiamo alzare il livello di guardia e di prevenzione. La sicurezza prima di tutto!”, scrive Zingaretti.

La restrizione si aggiunge a quella già applicata in Regione Campania e in Regione Calabria, e in un numero crescente di città e paesini lungo lo Stivale. Il tentativo è scongiurare che si arrivi alle stesse condizioni che a marzo di quest’anno costrinsero alla chiusura del Paese perché la pandemia era fuori controllo.