Sale l'indice di trasmissione nel Lazio, si va verso l'obbligo di mascherine anche all'aperto

La Regione Lazio si prepara a varare l'ordinanza che prevede l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Cresce l'indice RT nella regione, mai così alto dallo scorso luglio. Ed è record di ricoveri in ospedale.

Nel Lazio bisognerà indossare le mascherine anche all’aperto. Secondo i bene informati sarebbe questione di ore, ormai, la promulgazione di un’ordinanza che impone l’utilizzo dei dispositivi di protezione anche all’aperto, laddove non sia possibile rispettare il distanziamento sociale.

Ieri a lanciare l’allarme era stato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 265 casi e di questi 151 a Roma, cinque i decessi e 65 i guariti, bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale”. “La gran parte dei casi sono legati al mancato rispetto dell’uso della mascherina e del distanziamento”, ha reso noto l’assessore via Facebook, invitando a “fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto ciò che porta ad una abbassamento dei livelli di guardia”.

I contagi sono legati perlopiù ai contatti in ambito familiare e ai viaggi di ritorno da Trentino, Sardegna, Lombardia, Croazia, Spagna, Albania, Austria, Etiopia e Tunisia. Casi che nell’ultima settimana hanno fatto salire l’indice RT, il valore che indica la trasmissibilità del virus, all’1.09. Un valore superiore all’1 non si registrava dalla metà di luglio.

La nuova misura, come riferisce il Corriere della Sera, dovrebbe contribuire a far scendere questo valore, limitando le interazioni sociali in occasione di feste, raduni familiari, matrimoni, battesimi e anche nelle zone della movida, dove spesso si formano assembramenti all’aperto, all’esterno dei locali.

Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha invitato i cittadini alla “responsabilità”, specificando che le misure di prevenzione sono finalizzate a non compromettere le attività essenziali come “scuola, università e lavoro”.

Secondo i dati del ministero della Salute, sviluppati da Repubblica, nell’ultima settimana nel Lazio i casi sono aumentati del 10,1%. La regione governata dal leader del Pd, Nicola Zingaretti, guida la classifica nazionale del numero di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, che ieri, primo ottobre erano 49. Il totale dei pazienti ospedalizzati, comunica il bollettino quotidiano dell’assessorato alla Sanità del Lazio, è invece di 666 persone.