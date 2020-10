Mike Pompeo elogia politica italiana su rimpatrio combattenti ISIS

Il Dipartimento di stato degli USA elogiano l'Italia per il modo in cui sta affrontando la questione dei foreign fighters che nel passato si erano associati all'ISIS.

Con una breve nota il Dipartimento di stato degli USA elogiano la strategia dell’Italia di ricercare e riportare in patria i combattenti dell’ISIS* con cittadinanza italiana allo scopo di giudicarli in tribunale.

“Rimpatriare e perseguire i terroristi è il modo più efficace per evitare che tornino in battaglia. L’Italia ha dimostrato il suo costante impegno a questo approccio rimpatriando cittadini italiani che si erano uniti all’ISIS in Siria, per processarli in un tribunale.” Si legge nel comunicato stampa.

Il Dipartimento, che scrive al termine della visita in Italia del Segretario di stato Mike Pompeo, si riferisce in particolare al recente rimpatrio di Alice Brignoli con i suoi quattro figli. La donna era partita con il marito per raggiungere la Siria nel 2015.

“Gli Stati Uniti d’America elogiano il Governo italiano per l’importante esempio che incoraggia tutte le nazioni a rimpatriare e perseguire i loro cittadini che hanno raggiunto la Siria e l’Iraq per sostenere l’ISIS.”

Particolare attenzione il Dipartimento rivolge ai quattro bambini riportati in patria insieme alla madre Alice Brignoli.

“Gli Stati Uniti elogiano il Governo italiano per aver rimpatriato i quattro piccoli cittadini italiani che ora potranno avere l’opportunità di vivere una vita migliore in Italia.”

Ringraziamenti a forze democratiche siriane

Nel comunicato del Dipartimento di stato degli USA si ringraziano anche le Forze democratiche siriane per il loro significativo contributo per sconfiggere l’ISIS, il cosiddetto califfato e per il loro continuo lavoro nel prevenire che i combattenti dell’ISIS o i membri delle loro famiglie possano tornare al terrorismo.

*Isis - lo Stato Islamico è un'organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri paesi.