Di Battista, possibile addio ai 5 Stelle: "Se va avanti così, partito buono per gestire le poltrone"

Lo ha affermato in un'intervista registrata a 'Piazzapulita', in cui prevede un indebolimento del movimento e una sua deriva in stile-Udeur.

Altre parole pesanti, dopo quelle seguite alle elezioni regionali, rivolte da Alessandro Di Battista al Movimento 5 Stelle.

In un'intervista rilasciata a 'Piazzapulita', che tramite il suo account ne trasmette una breve anteprima, Di Battista sostiene che "così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del Movimento 5 Stelle, che e diventerà un partito più come l'Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone...".

Parla Alessandro #DiBattista.



Stasera a #Piazzapulita (21.15, La7) l'intervista esclusiva

​Un'anteprima di soli 12 secondi, sufficienti comunque a generare uno scossone all'interno del movimento. Intanto questa sera andrà in onda l'intervista integrale.

Chissà se e quali fatti faranno seguito a queste parole.

In precedenza Di Battista ha commentato così i risultati del M5S alle Regionali in un post su Facebook: "Un eccesso di esultanza credo che sia fuorviante e per questo veniamo ai risultati del Movimento 5 Stelle".