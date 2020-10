Chiara Ferragni annuncia di essere incinta, la reazione dei social

La famosissima influencer annuncia l'arrivo del secondo figlio con Fedez sui suoi canali social. La lieta novella data attraverso una foto del primogenito Leone che mostra l'ecografia. E sempre dai social arrivano le felicitazioni per la coppia più famosa d'Italia.

Chiara Ferragni è di nuovo incinta.

Ad annunciarlo è lei stessa in contemporanea con il marito Fedez, ovviamente attraverso i social che le hanno dato tanta fortuna, lasciando però il compito al piccolo Leone, il primo figlio avuto dal rapper.

Our family is getting bigger 💖 pic.twitter.com/bjOiCjll0u — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) October 1, 2020

​"La nostra famiglia si sta ingrandendo", recita il tweet.

Sempre dai social arrivano i primi commenti, che testimoniano non solo la felicità per la coppia ma anche il gradimento per il modo con cui ha dato a tutti il lieto annuncio.

La Ferragni ormai è parte della quotidianità di tutti e quindi è come se a essere incinta fosse un'amica.

chiara ferragni di nuovo incinta ed io felicissima per lei come se fosse una mia cara amica pic.twitter.com/93YcjKWDsP — ɢ (@anvtipatica) October 1, 2020

​I Ferragnez sono la Royal Family italiana ed ecco quindi che diventeremo presto tutti zii e zie.

La Royal Family italiana si allarga. Chiara Ferragni e Fedez aspettano il loro secondo bebè. Noi tutti zii e zie 🤍 pic.twitter.com/vbNFWYiPUw — effederica // 𝑎𝑚𝑖 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑👊🏻😔 (@effehoppus) October 1, 2020

​E pensare che tutto è nato dal verso di una canzone di Fedez, "Vorrei ma non posto", in cui il rapper prendeva in giro quella che poi sarebbe diventata sua moglie...

E pensare che è iniziata con “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton”. La NOSTRA royal family❤️ pic.twitter.com/W3CGMZ5OOv — Harriet Specter/sta facendo rewatch di grey’s (@loveshepherds_) October 1, 2020

​La foto del piccolo Leone ha generato negli utenti una commozione pari a quella di mamma e papà.

Chiara Ferragni che annuncia di essere incinta con una foto di Leone che tiene in mano l’ecografia pic.twitter.com/rVRz7oELZq — chià (@itsmwengo) October 1, 2020

​I post si susseguono e mettere il like a tutti si fa sempre più dura...

IO CHE CERCO DI METTERE LIKE A TUTTI I POST SUL SECONDO FIGLIO DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ

AAAAAA pic.twitter.com/3UESrIS7zJ — eemanuele_ (@eemanuele_) October 1, 2020

​Ancora non si sa il sesso del nascituro e già c'è chi spera che segua le orme della mamma...

Sono l’unica a sperare che la seconda divinità che verrà sfornata da Chiara Ferragni sia una femmina, così da poter vedere gli outfit che indosserà? pic.twitter.com/uWH7vPPL1H — Ruddy Harison (@HarisonRuddy) October 1, 2020

​Tanti tweet anche da parte di utenti stranieri.

Es el momento perfecto para suicidarme y reencarnar en el segundo bebé de Chiara Ferragni. — miss atomic bomb 🦋 (@danigve_) October 1, 2020

​"È il momento perfetto per suicidarmi e reincarnarsi come il secondo figlio di Chiara Ferragni", recita questo in particolare.