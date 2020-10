Bollettino di oggi: 228.844 guariti (+1.140), 35.918 (+24), 52.647 casi attuali (+1.384)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia sale così a 317.409.

Nell'ultimo giorno a 1.140 persone è stata certificata la guarigione dal coronavirus, in questo modo il numero complessivo dei guariti cresce fino a 228.844.

I decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 24, 5 in più rispetto a ieri. Le vittime del coronavirus dall'inizio dell'epidemia salgono così a 35.918.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono 52.647, +1.384 rispetto a quanto registrato nella giornata di ieri. Negli ospedali si trovano 291 pazienti in terapia intensiva, con un incremento giornaliero pari a 11, mentre i ricoverati con sintomi sono 3.097, 50 in più rispetto al dato di ieri. Le persone in autoisolamento domiciliare con decorso asintomatico o sintomi lievi sono invece 49.259, 1.323 in più di ieri.

Dei 2.548 nuovi casi registrati oggi, in prevalenza arrivano dal Veneto con 445, seguito dalla Campania con 390, dalla Lombardia con 324, dal Lazio con 265, dalla Sicilia con 156, dalla Toscana con 144, dalla Puglia con 114, dalla Liguria con 111, dal Piemonte con 110 e dall'Emilia-Romagna con 103. Nelle restanti regioni i nuovi contagi sono stati inferiori a cento, così come da nessuna parte i nuovi casi sono stati pari a zero.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 118.236 tamponi.