Docente muore in classe durante la lezione: ‘datemi un bicchiere d’acqua’

Un professore del liceo Giuseppe Mazzini si è sentito male in aula ed è morto mentre gli alunni provavano a soccorrerlo. Fino a pochi minuti prima stava scherzando con la classe.

Al liceo Giuseppe Mazzini di Vittoria in provincia di Ragusa, un docente di 50 anni, Giuseppe Lo Magno, si è sentito male in classe ed è deceduto davanti agli occhi atterriti dei suoi alunni. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo.

Gli alunni hanno raccontato che fino a qualche minuto prima il professore rideva e scherzava e non aveva dato alcun segno di non sentirsi bene. Improvvisamente ha cambiato espressione e detto agli alunni di non sentirsi bene, quindi ha chiesto un bicchiere d’acqua e infine si è accasciato senza più riprendere i sensi.

Inutili i soccorsi allertati dalla scuola. Il medico del 118 giunto sul posto ha provato a rianimare il professore Lo Magno con il massaggio cardiaco, e il defibrillatore ma non c’è stato nulla da fare.

Gli alunni sono scioccati da quanto accaduto.