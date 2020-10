Covid Italia, Governo può prolungare stato emergenza al 31 gennaio 2021

Stato di emergenza sanitaria prorogato al 31 gennaio 2021, questa l'ipotesi al vaglio del governo dietro suggerimento del Cts. Troppo alto il rischio di contagio in questa fase.

Nel Consiglio dei ministri di ieri sera 30 settembre, il governo avrebbe discusso anche della proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 gennaio 2021, dato il perdurare di una accentuata diffusione del nuovo coronavirus.

Il suggerimento arriverebbe direttamente dal Comitato tecnico scientifico e se accolto prolungherebbe di ulteriori tre mesi e mezzo lo stato di emergenza. L’attuale proroga scade infatti il 15 ottobre.

Nel cdm, secondo fonti di stampa, si è parlato anche di sensibilizzare più e meglio gli italiani sull’uso della app mobile Immuni. In particolare il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede avrebbe suggerito come soluzione una maratona televisiva per invitare i cittadini a scaricare l’applicazione.

Anche il ministro della Cultura Dario Franceschini avrebbe posto l’accento sull’applicazione Immuni.

Le decisioni del Cdm

Ieri sera il Consiglio dei ministri doveva discutere della modifica al decreto sicurezza, ma sulle modifiche non è stato trovato un accordo tra le forze della maggioranza e di conseguenza la discussione è stata rinviata.

Tra le decisioni prese una modifica all’assetto del Ministero dell’Economia e la razionalizzazione di alcuni uffici come l’attività ispettiva che ora è stata ricondotta tutta sotto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Anche il Dipartimento del Tesoro si riorganizza in merito alle partecipazioni statali e in linea con quanto previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Infine i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università vengono riorganizzati dopo la scelta di inizio anno di dividere il MIUR e di affidare l’istruzione al ministro Azzolina e l’Università all’ex rettore dell’Università Federico II di Napoli Gaetano Manfredi.