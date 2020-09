Conte visita la mostra fotografica della Stampa Estera sul lockdown italiano

Lockdown Italia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte visita la mostra fotografica organizzata dalla Stampa Estera a Roma e ringrazia i reporter per il lavoro svolto negli scorsi mesi.

Giuseppe Conte si è recato alla sede della stampa estera in Via dell'Umiltà a Roma, per visitare la mostra fotografica curata dai giornalisti della Stampa Estera “Lockdown Italia” che racconta i mesi dolorosi della pandemia.

Il presidente del Consiglio ha firmato una copia del catalogo della mostra ed in un breve intervento ha ringraziato i rappresentanti della Stampa Estera per l'opera svolta, che ha permesso di documentare la realtà italiana durante il lockdown ed ha dato vita all'esposizione fotografica inaugurata oggi.

“Siete una preziosa testimonianza di quello che noi italiani abbiamo vissuto. Queste immagini ci ricordano, che abbiamo fatto molto ma abbiamo ancora molto da fare, e ci spingono a fare una considerazione - abbiamo fatto tanti sacrifici e abbiamo perso tante vite umane, c'è stata tanta sofferenza, economica, sociale, che probabilmente si manifesterà ancora di più. Siamo nel vivo di una pandemia e io invito tutti a non abbassare la guardia”, - ha sottolineato il presidente del Consiglio ringraziando il Presidente dell'Associazione Stampa Estera in Italia Patricia Thomas e i fotoreporter della stampa internazionale per il loro “lavoro accurato e a volte rischioso”.

Il presidente del Consiglio Conte alla sede della Stampa Estera a Roma © Foto : Associazione della Stampa Estera in Italia

La dedica del presidente del Consiglio sul catalogo della mostra © Foto : Associazione della Stampa Estera in Italia 1 / 2 © Foto : Associazione della Stampa Estera in Italia Il presidente del Consiglio Conte alla sede della Stampa Estera a Roma

Il presidente del Consiglio si è soffermato per circa un'ora tra gli scatti dell’Italia colpita dal virus.

La mostra, con 70 fotografie di 30 fotografi, verrà ospitata a partire dal 8 ottobre fino al 1° novembre ai Musei Capitolini di Roma.