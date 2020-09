Coronavirus a Genova, un caso al liceo Deledda e la scuola chiude per due settimane

In seguito all'identificazione di una positività in uno studente della scuola sita in via Bertani, il consiglio di amministrazione del liceo linguistico genovese Deledda ha decretato la chiusura della struttura per un periodo di due settimane.

La decisione è stata presa a scopo precauzionale, con l'istituto scolastico ligure che si fermerà temporaneamente ricorrendo alla didattica a distanza, come riferisce Il Secolo XIX:

"Una decisione arrivata al termine di un lungo colloquio con il consiglio d'amministrazione e dopo esserci consultati con la Asl. Abbiamo convenuto che, oltre alla quarantena per la classe interessata e per gli insegnanti, la scelta migliore fosse quella di fermare le lezioni trasferendole online", ha spiegato Barbara Grosso, assessore comunale alle Politiche dell'Istruzione.

L'assessore ha quindi riferito che il liceo Deledda è dotato di "tutta la strumentazione necessaria per andare avanti con il programma utilizzando la didattica a distanza", precisando che la scelta è stata dettata anche dall'aumento dei casi di Covid-19 nel centro storico del capoluogo ligure.

La chiusura del De Merode a Roma

Una misura simile a quella applicata a Genova era già stata attuata a Roma dove, in seguito alla positività al SARS-CoV2 di uno studente, il preside dell'istituto San Giuseppe De Merode, noto liceo privato romano situato in piazza di Spagna, ha optato per la chiusura temporanea dell'istituto scolastico per un periodo di due settimane.

Il Covid-19 in Liguria

Fino ad oggi nella Regione Liguria sono 13.215 i casi confermati di infezione da coronavirus, a fronte di 9.060 guarigioni e 1.579 vittime.

Ben 64 dei 109 nuovi positivi registrati ieri sono stati individuati nel capoluogo di regione, che è sotto la lente d'ingrandimento delle autorità regionali, intenzionate ad interrompere la catena dei contagi.