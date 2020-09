Calcio, focolaio COVID-19 nel Genoa

Il Genoa, che ieri ha giocato e perso 6-0 in trasferta a Napoli ha annunciato l’aumento dei casi di positività al COVID-19. Prima della gara contro il club partenopeo erano stati messi in isolamento il portiere Mattia Perin ed il centrocampista Lasse Schone.

“Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff”, riferisce la squadra in una nota.

A questo punto la Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.

Il club rossoblù non ha rreso noto l’elenco dei giocatori attualmente positivi al virus, oltre Perin e Schone.

“Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”, aggiunge il comunicato.

© Foto : Sito web Genoa Cfc// Screenshot Il comunicato stampa del Genoa sulla positività al Covid di 14 tesserati

Un caso anche nella Samp

In serata è arrivata anche la notizia di un altro caso di "debole positività" per l'altro club della città della Lanterna. Il giocatore della Sampdoria Keita Balde è attualmente in isolamento fiduciario:

"Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-COVID-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo: si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con il ‘Gruppo Squadra’ e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo." - recita il comunicato stampa del club blucerchiato.

Incertezza sul calendario

Resta ora da accertare se il Genoa sarà in grado di scendere in campo nella prossima partita, in calendario a Marassi il 3 ottobre contro il Torino.

Nessuna reazione per il momento da parte del Napoli, che dovrà scendere in campo contro la Juventus nel posticipo di domenica 4 ottobre.

Il campionato di Serie A 2020-21 è iniziato il 19 e 20 settembre. Dopo due giornate guidano la graduatoria a punteggio pieno con 6 punti Napoli, Verona e Milan. Nella prima giornata il Genoa ha battuto il Crotone in casa 4-1, nella seconda ha perso 6-0 contro il Napoli.