Caso Gregoretti, Salvini: "Fu Conte a gestire tutto"

Sabato 3 ottobre il leader della Lega, Matteo Salvini, si dovrà presentare davanti il tribunale di Catania come imputato, per l'udienza preliminare del processo sul caso Gregoretti.

A meno di una settimana dalla prima udienza del processo che lo vede come imputato per il caso della nave Gregoretti, Matteo Salvini si dice sereno e "rifarebbe tutto". "E’ Conte ad aver detto che gestiva tutto lui", dice il leader leghista in un'intervista a Il Tempo.

Basterebbe "una sola parola pronunciata da Conte a spiegare che cosa è successo. E’ la parola “poi”", dichiara Salvini, rivelando che fu il premier a dire “i migranti prima li ricollochiamo e poi autorizziamo lo sbarco”.

Salvini avverte che non chiamerà Conte a processo. "Io non dico che deve essere processato pure Conte - specifica - perché non c’è il reato. Ci sono norme precise per mettere in salvo i naufraghi e nessuno di noi li lasciò in balia delle onde".

"Non ce l’ho con la categoria dei magistrati", chiarisce. "Il processo lo vuole la politica. E’ stato il Parlamento ad aver imposto questa scelta", sottolinea il leader della Lega. La manifestazione di sabato a Catania, annunciata da Salvini, sarà "una festa della libertà" non una contestazione della magistratura.

"Abbiamo previsto tre giorni di dibattiti su vari temi, diventerà la città delle libertà dei cittadini, delle imprese, del lavoro. Sabato sarò io ad andare in tribunale, chi vorrà stare nei pressi lo farà in maniera assolutamente pacifica", afferma.

In quanto alla linea di difesa il leader leghista spiega che si tratta di 50 pagine che presto verranno rese pubbliche on line.

Il caso Gregoretti

Il 27 luglio 2019, Matteo Salvini, nelle sue funzioni di ministro dell'Interno, aveva bloccato per 4 giorni lo sbarco della Gregoretti, nave della Guardia Costiera che trasportava a bordo 131 migranti riscattati dalle acque.

In seguito a ciò il Tribunale dei Ministri di Catania, aveva chiesto al parlamento l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro per abuso di potere e sequestro di persona aggravato.

Matteo Salvini ha a sua volta chiesto al Senato di essere processato, non essendosi opposto con i suoi parlamentari alla richiesta avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania alla Giunta per le autorizzazioni del Senato.

L'udienza preliminare del processo si terrà sabato 3 ottobre a Catania. Per lo stesso giorno il leader leghista ha convocato una manifestazione per la libertà, al porto del capoluogo etneo, con militanti ed esponenti del partito.