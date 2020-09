Bollettino di oggi: 224.417 guariti (+724), 35.835 deceduti (+17), 49.618 casi attuali (+1.025)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 309.870.

Nell'ultimo giorno le persone che sono guarite dal coronavirus sono state 724, in calo rispetto alle 977 di ieri. In questo modo il bilancio complessivo delle guarigioni dal Covid dall'inizio dell'epidemia raggiunge 224.417.

Come avvenuto ieri, i decessi per Covid delle ultime ventiquattro ore sono stati 17, che portano il numero complessivo delle vittime del coronavirus a 35.835.

In Italia ad oggi si contano 49.618 persone positive al coronavirus, 1.025 in più rispetto a quanto registrato ieri. Negli ospedali peggiora lievemente la situazione, che tuttavia non registra criticità: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 254, 7 in più di ieri, mentre le persone ospedalizzate con sintomi sono 2.846, 100 in più di ieri. Le persone in autoisolamento domiciliare con decorso asintomatico della malattia o con sintomi lievi sono invece 46.518, 918 in più rispetto a ieri.

Da notare che in base ai dati del bollettino il 93,75% dei positivi al coronavirus si cura a casa e solo il 6,25% ha bisogno dell'assistenza medica in ospedale.

Dei 1.766 nuovi casi registrati oggi, in prevalenza arrivano dalla Campania con 245, seguita dalla Lombardia con 216, dal Lazio con 181, dal Veneto con 159, dalla Sardegna con 139, dal Piemonte con 132, dalla Sicilia con 107 e dalla Toscana con 101. Nelle altre regioni i nuovi casi delle ultime ventiquattro ore sono stati inferiori a cento, con la sola Valle d'Aosta a zero contagi.

Nelle note integrative del bollettino si rileva che:

in Sicilia "dei 107 nuovi casi positivi di oggi, 7 sono migranti ospiti dell'Hotspot di Lampedusa";

in Calabria "dei 31 nuovi casi positivi di oggi, 24 sono migranti";

in Basilicata "l'aumento del numero di casi odierno rispetto al trend dei giorni scorsi è dovuto ad un cluster in una casa di riposo (28 casi tra assistiti e operatori sanitari) e all'attività di contract tracing."

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 87.714 tamponi, in calo rispetto ai 104.387 di ieri.