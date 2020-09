Bollettino di oggi: 223.693 guariti (+977), 35.818 deceduti (+17), 48.593 casi attuali (+875)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 308.104.

Nell'ultimo giorno le persone che hanno debellato il coronavirus dal proprio corpo sono state 977, in leggero aumento rispetto alle 954 di ieri. In questo modo il bilancio complessivo delle guarigioni dal Covid dall'inizio dell'epidemia raggiunge 223.693.

Nel bollettino odierno si segnalano 17 decessi per coronavirus, 3 in meno rispetto al dato di ieri. Il numero totale delle vittime del coronavirus raggiunge così 35.818.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono ad oggi 48.593, 875 in più rispetto al dato di ieri. Negli ospedali la situazione resta sostanzialmente stabile e sotto controllo: i pazienti in terapia intensiva sono 247, 3 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.746, 9 in più nelle ultime ventiquattro ore. Le persone asintomatiche o con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono invece 45.600, 863 in più di ieri.

Dei 1.869 nuovi casi rilevati oggi, in calo rispetto al record post-lockdown registrato ieri pari a 1.912, la Campania ha più nuovi contagi con 274, seguita dalla Lombardia con 256, dal Lazio con 219, dal Veneto con 216, dalla Sicilia con 110 e dal Piemonte con 107.

Nelle altre regioni i contagi sono stati inferiori a cento e allo stesso tempo nessun territorio può vantarsi di essere Covid-free.

Nell'ultimo giorno i tamponi eseguiti sono stati 104.387, in calo rispetto al record di ieri di 107.269.