Conte, l’Italia deve ripartire insieme. Vincere sfida della resilienza e ripartenza

L'Italia deve ripartire forte della sua resilienza per ricostruire l'economia. Ripartenza è la parola d'ordine per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Riparti Italia con il Recovery Plan.

“Credo che oltre alla sfida della resilienza, possiamo vincere anche quella della ripartenza.” Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un video messaggio indirizzato all’Osservatorio ‘Riparte l’Italia’ che si svolge oggi a Bologna.

Conte ricorda brevemente l’elogio che grandi testate giornalistiche e l’OMS hanno riservato all’Italia per come ha gestito la pandemia.

“Autorevoli testate, penso a Bloomberg e al Financial Times, hanno riconosciuto all’Italia la capacità di aver gestito meglio di altri Paesi l’emergenza tenendo sotto controllo l’epidemia. Da presidente del Consiglio sono orgoglioso di questi riconoscimenti, dobbiamo tutti essere fieri del comportamento esemplare dimostrato dalla comunità italiana.”

Ed ora c’è una nazione da ricostruire a partire dal lavoro che rischia di essere una grave emergenza per la stabilità del sistema economico italiano, come ha scritto oggi la Cgia di Mestre.

Spirito di unità

“Lo spirito di unità che ci hanno unito nei mesi più difficili non lo dobbiamo perdere, non “dobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione. Credo che oltre alla sfida della resilienza, possiamo vincere anche quella della ripartenza. Ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazioni future.”

Il governo è pronto ad accogliere la sfida di un progetto per costruire una nuova Italia, grazie ai fondi del Recovery plan.

Come ricostruire l’Italia

Per Conte il decreto semplificazioni è un punto di partenza per ricostruire l’Italia secondo regole più semplificate, anche se la Corte dei Conti teme che il dl semplificazioni possa creare enormi sprechi di denaro pubblico.

“In questi giorni firmerò un decreto che individuerà i cantieri e i relativi commissari”, rivela il presidente del Consiglio Conte.

Conte cita anche il Superbonus del 110% per l’edilizia il cui obiettivo è quello di migliorare l’efficienza energetica degli edifici privati italiani e di migliorare la resistenza ai terremoti. Una misura che ha anche come obiettivo centrale quello di riattivare un settore molto importante per l’Italia che è quello dell’edilizia che trascina con sé molti altri settori produttivi e dei servizi.

Conte annuncia che l’intenzione è di estendere il Superbonus del 110% ben oltre il 2021 usando i fondi del Recovery Plan, dal momento che oltre il 30% di tali risorse dovranno essere usati per interventi “green”.

Video intervento di Conte per l'Osservatorio Riparte l'Italia